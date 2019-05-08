МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Курс рубля вечером усилил рост на фоне подорожания нефти и интереса к валютам развивающихся рынков, доллар опустился в район 65 рублей, евро – ниже 73 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.58 мск среды снижался на 41 копейку — до 65 рублей, курс евро — на 30 копеек, до 72,85 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,76% — до 70,41 доллара за баррель.

РУБЛЬ НАШЕЛ ПОДДЕРЖКУ

Поддержку рублю в рамках сегодняшней сессии могли оказать как рост рынка энергоносителей, так и интерес к валютам развивающихся рынков, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Нефтяные котировки смогли перейти в плюс после публикации данных по коммерческим запасам энергоносителей в США.

Так, в еженедельном обзоре управление энергетической информации минэнерго страны сообщило, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 3 мая, опустились на 4 миллиона баррелей, или на 0,8% — до 466,6 миллиона баррелей.

"Тем не менее, давление на нефтяные котировки оказывает неопределенность исхода торговых переговоров США и КНР, а также повышение прогноза американского Минэнерго на 2020 год по добыче в Штатах на 300 тысяч баррелей в сутки, до 13,4 миллиона. Стоит отметить, что в случае повышения импортных пошлин на китайские товары со стороны США вероятен выход нефти вниз из среднесрочного диапазона 70–75 долларов за баррель", — говорит Александра Овчинникова из "Фридом Финанс".

"Однако главным фактором устойчивости российской валюты остается высокий спрос на отечественные долговые бумаги: индекс гособлигаций RGBI в среду продолжил демонстрировать восходящую динамику. Прошедшие сегодня аукционы Минфина РФ также показали стабильный интерес инвесторов к ОФЗ: было размещено бумаг на общую сумму 99,3 миллиарда рублей при общем спросе в 185,8 миллиарда рублей", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Брокер".

ПРОГНОЗЫ

Зварич из Промсвязьбанка не исключает, что после пробития отметки в 65 рублей за доллар будет открыта дорога к отметке в 64 рубля.

Он отмечает, что в начале следующей недели рубль начнет получать поддержку со стороны экспортеров, которые будут готовиться к налоговому периоду, что поспособствует увеличению предложения иностранной валюты на рынке.

Тем не менее, в дальнейшем в отсутствие драйверов роста и поддержки от нефтяных котировок укрепление национальной валюты ограничено, считает Овчинникова из "Фридом Финанс".

Среднесрочным диапазоном по курсу пары доллар-рубль остается уровень в 64–66 рублей, ориентир для пары евро-рубль — 72–74 рубля, считает аналитик.

Давление на рубль немного увеличится с 14 мая, поскольку Минфин увеличит сумму средств, направляемую на реализацию бюджетного правила, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

В период с 14 мая по 6 июня ведомство направит на покупку валюты 300,5 миллиарда рублей (16,7 миллиарда рублей ежедневно), с учётом возможных дополнительных покупок из отложенных объёмов, сумма ежедневных интервенций на валютном рынке может достигать 19,5 миллиарда рублей, напоминает он.

"Это в полтора раза больше, чем в феврале и марте. Тем не менее, рынок пока способен переварить столь существенный объём, так как бюджет остаётся профицитным, как и платёжный баланс", — считает эксперт.