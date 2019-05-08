МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду вечером уменьшается, участники торгов оценивают риски вокруг торговых отношений Соединенных Штатов и Китая после заявлений о повышении американской стороной импортных пошлин на ряд китайских товаров, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.09 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,45 доллара, или на 0,27%, до 1282,15 доллара за тройскую унцию, причем в первую половину дня показатель в основном рос, достигнув максимальной отметки почти в 1293 доллара. Цена июльского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,42% — до 14,863 доллара за унцию.

Ранее в ходе торгов федеральный реестр США сообщил, что повышение Соединенными Штатами пошлин на китайские товары суммой 200 миллиардов долларов с 10% до 25% вступит в силу 10 мая. В выходные об этом сообщал президент США Дональд Трамп, что привело к волатильности на фондовых рынках и несколько поддержало стоимость золота.

Китай в свою очередь сообщил, что сожалеет о намерении США повысить пошлины в отношении китайских товаров и в ответ будет вынужден предпринять контрмеры.

"До сих пор угрозы Трампа пошлинами имели больше влияния на фондовые рынки, нежели на ценные металлы. Пока золото получает поддержку за счет этого сценария, инвесторы не запасаются металлом", — рассказала агентству Рейтер старший аналитик ActivTrades Карло Альберто де Каса (Carlo Alberto De Casa).