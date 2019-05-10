МОСКВА, 10 мая — Dow Jones. Мировые фондовые рынки в пятницу повышаются после решения Вашингтона повысить пошлины на китайские товары и обещания Пекина ввести ответные меры. Инвесторы возлагают надежды на дальнейший диалог между двумя странами.

Азиатские индексы перешли к резкому росту после появления в полночь по американскому времени новостей о повышении импортных пошлин. Китайский Shanghai Composite по итогам торгов набрал 3,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,8%, хотя за всю неделю индексы потеряли более 4,5%.

Между тем фьючерсы на американские индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average потеряли 0,1%. Акции Apple<AAPL> на премаркете подешевели на 0,3% – технологический гигант сильно зависит от Китая в плане поставок.

США в пятницу повысили пошлины на импорт китайских товаров на сумму 200 млрд долларов до 25%. Повышение пошлин вступило в силу через несколько часов после того, как представители Китая и США в четверг встретились, чтобы попытаться вернуть переговоры в нормальное русло. Обсуждение торговых отношений двух стран должно возобновиться в пятницу. В последние дни обе стороны обвиняли друг друга в несоблюдении соглашений и грозились ввести ответные меры.

Инвесторы сохраняют надежды на заключение соглашения, что поддержало восстановление на рынках акций. Вице-премьер Китая Лю Хэ остается в Вашингтоне, и это говорит о том, что "по-прежнему есть возможность проведения дальнейших переговоров для разрешения торговых споров", считает Чжан Ган, старший аналитик Central China Securities.

Хотя китайские макроданные в последние недели улучшились, более слабая, чем ожидалось, статистика по объему банковского кредитования, опубликованная в четверг, также усиливает надежды на дополнительные стимулы со стороны Пекина, добавил Ган.

Панъевропейский Stoxx 600 утром прибавил 0,7%. Накануне индекс понес сильнейшие однодневные потери с начала 2019 года. Сырьевой и технологический секторы Stoxx 600 повысились более чем на 1%. Эти секторы крайне чувствительны к вопросам международной торговли и зависят от развивающихся рынков.

Инвесторы ищут объяснение сегодняшнему ралли.

"Мы не знаем, где будет конечная точка или как поведет себя рынок с данного момента", – сказала Тхушка Махарадж, аналитик J.P. Morgan Asset Management. Она указала на два фактора, стоящие за восстановлением, включая укрепление ожиданий в отношении реакции Китая в сфере налогово-бюджетной политики и тот факт, что "настрой китайских властей мог быть намного более агрессивным".

В этом году фондовые рынки по всему миру выигрывают от ожидания заключения торгового соглашения. S&P 500, Stoxx 600 и Hang Seng с 1 января подросли более чем на 10%. Теперь участники рынка хотят узнать, как именно Китай ответит на повышение тарифов.

Дональд Трамп поумерил угрозы, отметив, что президент Китая Си Цзиньпин написал ему "чрезвычайно красивое письмо" в среду. Трамп, вероятно, лично поговорит с лидером Китая в надежде, что им удастся разрешить противоречия.

Китайский юань укрепился к доллару на 0,2%, но с начала недели теряет 1%.Одним из ключевых требований США к Китаю на переговорах является введение мер противодействия волатильности юаня.

Индекс доллара WSJ опустился на 0,1%, частично растеряв пятидневный прирост. Доходность 10-летних гособлигаций США повысилась до 2,454% со вчерашних 2,453%. Ранее доходность 10-летних бондов впервые с марта упала ниже доходности 3-месячных казначейских облигаций.

Улучшение экономических данных может объяснить более агрессивное поведение обеих сторон на американо-китайских переговорах, считает Виктор Йорт, директор по кредитной стратегии в BNP Paribas.

"Эти новые разногласия могли появиться после крайне благоприятных китайских макроданных и позитивной статистики США по росту экономики, – указал Йорт. – Возможно, обе стороны теперь чувствуют, что занимают более прочные позиции по сравнению с началом переговоров".

При этом инвесторы опасаются, что повышение пошлин и отсрочка торгового соглашения может негативно повлиять на рост экономики.

"Длительные переговоры могут подорвать экономическую стабилизацию и, вероятно, приведут к падению роста мировой экономики ниже среднего уровня", – пояснил Пол Донован, старший экономист UBS Global Wealth Management.

Инвесторы сегодня также ждут американских данных по инфляции потребительских цен.

Нефть марки Brent подорожала на 0,5% до 70,73 доллара за баррель, отыграв потери с начала недели. Фьючерсы на медь выросли на 0,5% до 6168,50 доллара за тонну.

— Авторы David Hodari, David.Hodari@dowjones.com, Shen Hong, hong.shen@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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