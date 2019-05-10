МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Рубль и рынок акций умеренно снижаются после выходного дня 9 мая, отыгрывая снижение аппетита к риску из-за торговой войны между США и Китаем.

Попытки рынка нефти восстановиться сдерживают продажи российских активов.

Курс доллара расчетами "завтра" к 14.57 мск повышался на 18 копеек — до 65,25 рубля, курс евро — на 43 копейки — до 73,29 рубля, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 14.58 мск снижался на 0,7%, до 2527 пунктов, долларовый индекс РТС — на 1%, до 1220 пунктов.

РЫНКИ РФ ОТЫГРЫВАЮТ ПАДЕНИЕ АППЕТИТА К РИСКУ

Рубль в пятницу (после выходного 9 мая) снижался против основных резервных валют на фоне ослабления спроса инвесторов на валюты развивающихся рынков из-за роста геополитических рисков.

США в пятницу повысили пошлины на импорт китайских товаров на сумму 200 миллиардов долларов до 25%. При этом президент США Дональд Трамп усиливает давление на Пекин, угрожая при этом ввести дополнительные пошлины на китайские товары общим объемом 325 миллиардов долларов.

Пекин намерен предпринять ответные меры. Как только повышение американских пошлин вступило в силу, Министерство торговли Китая выступило с заявлением, в котором говорилось о том, что Пекин "вынужден осуществить необходимые контрмеры". Детали и сроки ответных мер пока еще не известны.

Рынок нефти пытается удерживаться выше психологически значимого уровня 70 долларов за баррель.

Фактор более ограниченного предложения на мировом рынке нефти на фоне санкций против Ирана и Венесуэлы, возможно, окажется весомее, чем другие рыночные факторы, считают эксперты.

При этом Минэнерго США зафиксировало сокращение на 4 миллиона баррелей запасов нефти в стране на прошлой неделе.

В итоге, доллар и евро днем прибавляли против рубля 0,3-0,6%. Рублевая цена "черного золота" колебалась выше отметки 4,6 тысячи рублей за баррель.

Российский рынок акций торгуется в минусе по основным "голубым фишкам" на фоне повысившихся геополитических рисков. Снижающиеся на 0,3-0,4% фондовые фьючерсы США задают тон негативной динамике.

В лидерах снижения в РФ — акции ТМК (-2,9%), НЛМК (-2,6%), "Магнита" (-1,8%), "Северстали" (-1,6%). Растут бумаги "Русснефти" (+1,5%), "М.Видео" (+1,3%), "Ленты" (+0,3%).

ПРОГНОЗЫ

Уровень неопределенности остается по-прежнему высоким, несмотря на эскалацию американо-китайского торгового конфликта переговорный процесс продолжается, рассуждает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.

"Если стороны не смогут прийти к соглашению, наиболее вероятно, что обещания Трампа будут выполнены. Это будет означать новый виток торговых войн и массовый переход инвесторов в режим risk-off, сопровождающийся выходом из активов развивающихся рынков", — добавил он.

Техническая картина располагает к укреплению доллара США против рубля, котировки пары USD/RUB отскакивают от поддержки на отметке 65 рублей после четвертого подхода за последние 10 дней, и в рамках роста общемировых рисков логичным выглядит движение пары к уровню 65,5 рубля, оценил Галактионов.

Настроения на рынках неоднозначные, аппетит к риску отсутствует, говорит Александра Овчинникова из ИК "Фридом финанс".

"Инвесторы обеспокоены тем, что затяжная американо-китайская торговая война может увеличить неопределенность по поводу глобального экономического роста. Переговоры между Штатами и Китаем накануне продлились всего полтора часа, вероятно, сегодняшнее продолжение дискуссии будет направлено на решение вопросов по возобновлению переговорного процесса в будущем", — добавила она.