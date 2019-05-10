МОСКВА, 10 мая /ПРАЙМ/. Рынок акций снижался в пятницу в направлении круглых уровней 2500 по индексу Мосбиржи и 1200 по РТС — к минимумам с начала апреля. Рубль также направился к району минимумов примерно за месяц на фоне роста геополитических рисков из-за американо-китайской торговой войны.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.17 мск повышался на 15 копеек — до 65,22 рубля, курс евро — на 40 копеек — до 73,25 рубля, следует из данных Московской биржи. Евро в течение торгов пятницы повышался до 73,59 рубля, доллар — до 65,50 рубля.

Индекс Мосбиржи к закрытию снизился на 1,16% до 2514,87 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,56% до 1213,79 пункта. В течение торгов пятницы индекс Мосбиржи снижался до 2511,16, РТС — до 1210,67.

РЫНКИ РФ УПАЛИ ИЗ-ЗА ГЕОПОЛИТИКИ

Рубль в пятницу снижался против основных резервных валют из-за ослабления спроса инвесторов на валюты развивающихся рынков в условиях роста геополитических рисков.

США с пятницы повысили пошлины на импорт китайских товаров на сумму 200 миллиардов долларов в год до 25% с прежних 10%. При этом на фоне продолжающихся торговых переговоров президент США Дональд Трамп усиливает давление на Пекин, угрожая ввести дополнительные пошлины практически на весь импорт из Китая — общим объемом 325 миллиардов долларов.

Пекин намерен предпринять ответные меры. Министерство торговли Китая выступило с заявлением, в котором говорилось о том, что Пекин "вынужден осуществить необходимые контрмеры". Детали и сроки ответных мер пока еще не известны.

Рынок нефти пытался в конце недели корректироваться вверх от психологически значимого уровня 70 долларов за баррель марки Brent.

Фактор более ограниченного предложения на мировом рынке нефти из-за санкций против Ирана и Венесуэлы компенсирует бегство от риска из-за торговых войн, считают эксперты.

При этом минэнерго США зафиксировало на прошлой неделе сокращение на 4 миллиона баррелей запасов нефти в стране.

В итоге, доллар и евро вечером прибавляли против рубля 0,3-0,7%. Рублевая цена "черного золота" колебалась выше отметки 4,6 тысячи рублей за баррель.

Российский рынок акций у вечеру усилил снижение по основным "голубым фишкам" на фоне высоких геополитических рисков. Фондовые индексы США на фоне торговой войны снижались в начале торгового дня в Америке на 1,2-1,8%, задавая тон негативной динамике на российской биржевой площадке.

В лидерах снижения в РФ оказались префы "Транснефти" (-3,4%), НЛМК (-3,6%), "Магнита" (-2,8%), "Северстали" (-2,9%). Выросли бумаги "Русснефти" (+0,9%), "М.видео" (+1,6%), ГДР "Ленты" (+0,4%).

ПРОГНОЗЫ

Инвесторы продолжат следить за решением о повышении пошлин на китайские товары в США, рассуждает Георгий Ващенко из ИК "Фридом финанс". Рынки отреагировали негативно на известия о повышении Америкой пошлин на китайские товары, отметил он.

"Российскому рынку и рублю относительную поддержку оказывает цена на нефть, которая держится вблизи 70 долларов за баррель. Тем не менее, динамика российских рынков на предстоящей неделе, вероятнее всего, будет отрицательной. Ожидания по индексу Мосбиржи: диапазон 2500 — 2550. Прогноз по паре USD/RUB: 65-66,5", — оценил Ващенко.

Уровень неопределенности остается по-прежнему высоким, несмотря на эскалацию американо-китайского торгового конфликта переговорный процесс продолжается, рассуждает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.

"Если стороны не смогут прийти к соглашению, наиболее вероятно, что обещания Трампа будут выполнены. Это будет означать новый виток торговых войн и массовый переход инвесторов в режим risk-off, сопровождающийся выходом из активов развивающихся рынков", — добавил он.