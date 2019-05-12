МОСКВА, 12 мая /ПРАЙМ/. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в воскресенье впервые с октября 2018 года превысила психологическую отметку в 7 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 17.54 мск биткоин дорожал на 3,51%, до 7,054 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 3,21%, до 7,001 тысячи долларов, впервые с 15 октября прошлого года преодолев уровень в 7 тысяч долларов.

В то же время стоимость Ethereum снижается на 1,49%, до 186,96 доллара, Ripple — на 2,36%, до 0,3108 доллара, а Bitcoin Cash — растет на 9,13%, до 350,29 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 211,405 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 59,1% рынка.

Президент аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков связывает такой рост цены биткоина со спекулянтами.

"Биткоин пробил 7 тысяч долларов на фоне исключительно негативных новостей — взлома одной из крупнейших бирж, а также развитии негативного фона вокруг криптовалют в США. Ставлю на то, что это манипуляция рынком для привлечения новых покупателей для дальнейшей продажи большого объема", — прокомментировал он РИА Новости.

Поярков пояснил, что рынок криптовалют "исключительно манипулятивный", и крупные держатели могут обеспечить такой рост за счет собственных ресурсов, чтобы на рынок пришли покупатели, надеющиеся на дальнейший рост. "Как только покупатели в нужном объеме придут, "киты" начнут продажи и биток сильно просядет", — добавил он.