МОСКВА, 13 мая /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы в понедельник проверит обоснованность заявления АО "Банк Дом.РФ", требующего признать банкротом Александра Долгина, основного акционера разорившегося застройщика Urban Group.

Заявление поступило в арбитраж 12 марта. В материалах суда на данный момент не указана сумма задолженности Долгина перед банком. Как ранее пояснили РИА Новости в банке "Дом.РФ", требование о банкротстве Долгина подано во исполнение дефолтной стратегии ООО "Ивастрой", входящего в Urban Group.

Urban Group — один из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье, имеющий обязательства перед тысячами дольщиков на 80 миллиардов рублей. Арбитражный суд Московской области в июле 2018 года признал банкротами и ввел конкурсное производство в компаниях-застройщиках Urban Group ООО "Ваш город", ООО "Ивастрой", ООО "Хайгейт", АО "Континент проект", ООО "Экоквартал". Завершение строительства объектов обеспечивается "дорожной картой" по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства в многоквартирных домах Urban Group, утвержденной правительством РФ.

Основной акционер Urban Group Долгин в апреле 2018 года стал ее гендиректором после того, как этот пост покинул другой совладелец Андрей Пучков. В конце мая пресс-служба Urban Group заявила о нарушениях в работе прежнего менеджмента, включая "нецелевое расходование средств". Савеловский суд Москвы в августе санкционировал арест Пучкова по делу о злоупотреблении полномочиями. Ему вменяется часть 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), максимальная санкция по которой составляет до 10 лет лишения свободы.

Госкомпания "Дом.РФ" (до марта 2018 года — Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) создана в 1997 году правительством РФ для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. В конце 2017 года в уставный капитал компании были внесены 100% акций банка "Российский капитал" (сейчас — банк "Дом.РФ"), на базе которого создается ипотечно-строительный банк.