МОСКВА, 13 мая — Dow Jones. В пятницу цены на нефть в США немного снизились и закончили третью неделю подряд со снижением на фоне сложных американо-китайских торговых переговоров, которые дестабилизировали рынок и обусловили опасения относительно спроса на нефть на мировом рынке.

Фьючерсы на нефть WTI в пятницу закрылись со снижением на 0,1%, по 61,66 доллара США за баррель. За неделю нефть WTI подешевела на 0,5%, а за три последние недели — на 3,7%.

Нефть марки Brent в пятницу подорожала на 0,3%, до 70,62 доллара США за баррель.

ГЛАВНОЕ

Американо-китайские торговые переговоры. С января почти до конца апреля цены на нефть сильно росли, но за последние три недели развернулись вниз. Во-первых, это было обусловлено неожиданным ростом запасов в США, а теперь еще и опасениями, связанными с отсутствием прогресса на торговых переговорах между США и Китаем. В пятницу, через несколько часов после того как США повысили пошлины на китайские товары стоимостью 200 млрд долларов, переговоры были прерваны без объявления о достижении соглашения.

"В пятницу цены на нефть находились под давлением на фоне неясности относительно будущего торговых переговоров между США и Китаем, — сказал старший аналитик Oanda Альфонсо Эспарса. – Конфликт между двумя крупнейшими в мире экономиками оказывает понижательное давление на цены энергоносителей, поскольку, если соглашение не будет достигнуто, это может оказать воздействие на прогнозы роста мировой экономики. С замедлением роста спрос на нефть сократится".

Санкции. Нефть дешевела три недели подряд, но цены снижались умеренно. По словам аналитиков, фундаментальные факторы, влияющие на соотношение предложения и спроса на мировом рынке, по-прежнему поддерживают цены. Жесткие санкции Вашингтона против Венесуэлы и Ирана обусловили существенное сокращения экспорта из этих стран, входящих в ОПЕК. Инвесторы также следят за пораженной кризисом Ливией, также входящей в нефтяной картель.

"Не исключено, что мы находимся на пороге очередной волны роста цен на нефть, — сказал в пятницу старший аналитик Price Futures Фил Флинн. – Риски со стороны предложения сохраняются. Нельзя забывать про Венесуэлу, Иран и Ливию".

Из-за введенных в прошлом году санкций экспорт нефти из Ирана уже составляет менее 1 млн баррелей в день против 2,5 млн баррелей до санкций. Экспорт из Венесуэлы превращается в тонкую струйку на фоне попыток Вашингтона заставить президента Николаса Мадуро уйти с поста.

"Сокращение экспорта из Венесуэлы может продолжиться, так как США, видимо, будут оказывать на эту страну экономическое давление, вводя новые санкции после неудавшегося свержения режима Мадуро на прошлой неделе", — считают аналитики Energy Aspects.

ОЖИДАЕТСЯ

— В понедельник Управление энергетической информации во вторник опубликует ежемесячный доклад по производительности бурения с деталями по основным регионам добычи сланцевой нефти в США.

— Во вторник выйдет ежемесячный доклад ОПЕК по рынку нефти.

— Автор Dan Molinski, dan.molinski@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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