МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Рынок акций РФ с утра меняется разнонаправленно по индексам, отыгрывая продолжающееся ослабление рубля против доллара.

Индекс Мосбиржи к 10.16 мск повышался на 0,2%, до 2520 пунктов, индекс РТС снижался на 0,06% — до 1213 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Акции Московской биржи теряют 6,5% на фоне закрытия реестра акционеров под выплату дивидендов, говорят трейдеры.

Стоимость нефти утром растет на 0,7%, до 71,17 доллара за баррель по марке Brent.