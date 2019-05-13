Рынок акций РФ меняется разнонаправленно, "Мосбиржа" упала из-за отсечки по дивидендам
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Рынок акций РФ с утра меняется разнонаправленно по индексам, отыгрывая продолжающееся ослабление рубля против доллара.
Индекс Мосбиржи к 10.16 мск повышался на 0,2%, до 2520 пунктов, индекс РТС снижался на 0,06% — до 1213 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Акции Московской биржи теряют 6,5% на фоне закрытия реестра акционеров под выплату дивидендов, говорят трейдеры.
Стоимость нефти утром растет на 0,7%, до 71,17 доллара за баррель по марке Brent.
https://1prime.ru/Financial_market/20190513/829966825.html