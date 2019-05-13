МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в понедельник на фоне эскалации торговой напряженности между США и Китаем, что может негативно отразиться на состоянии всей мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.23 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,22%, до 7187,37 пункта, французский CAC 40 — на 0,71%, до 5289,55 пункта, немецкий DAX — на 0,88%, до 11954,97 пункта.

В центре внимания мировых инвесторов в понедельник находятся новости вокруг торговых отношений США и Китая. Очередной раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился на прошлой неделе в Вашингтоне безрезультатно на фоне нового повышения пошлин на китайские товары. Так, США повысили пошлины с 10 до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп также приказал начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов.

"Наш базовый сценарий предполагает ограниченный прогресс (в переговорах США и КНР — ред.) и ответные меры Китая. Мы видим значительный риск того, что весь китайский импорт будет обложен пошлинами в следующем месяце или около того", — сказал агентству Рейтер стратег TD Securities Майкл Хэнсон (Michael Hanson).