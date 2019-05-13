МОСКВА, 13 мая — Dow Jones. Мировые фондовые рынки сегодня снижаются. США и Китай сделали шаг назад в торговых переговорах, что привело к усилению неопределенности и ухудшению инвестиционного климата.

Европейский индекс Stoxx Europe 600 в начале дня потерял 0,3%. Спад не обошел стороной и азиатские рынки: китайский индекс Shanghai Composite снизился на 1,2%, корейский Kospi упал на 1,4%, японский Nikkei опустился на 0,7%.

Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average и S&P 500 потеряли по 1,2%.

В Европе снижение возглавили акции коммунальных компаний и поставщиков медицинских услуг. В числе аутсайдеров оказались акции телекоммуникационной корпорации Vodafone Group. Они потеряли 3,7% на сообщениях СМИ о том, что компания готовится объявить о снижении дивиденда. Акции британского кредитного банка Metro Bank, который в последние месяцы столкнулся с последствиями бухгалтерских ошибок, подешевели на 3,1%.

Обострение торгового конфликта между США и Китаем привело к усилению колебаний на мировых рынках. Потери, которые понес на прошлой неделе американский индекс S&P 500, стали самыми сильными с рождественской недели. Однако позднее власти США дали понять, что им удалось продвинуться вперед в торговых переговорах. Федеральная резервная система со своей стороны пообещала в обозримом будущем поддерживать мягкую денежно-кредитную политику.

Юань сегодня опустился в паре с долларом на 0,7% до 6,87.

В пятницу, после двухдневных переговоров, Вашингтон все же повысил таможенные пошлины на китайские товары стоимостью 200 млрд долларов с 10% до 25%. Более того, США пригрозили ввести дополнительные пошлины на весь китайский импорт. Пекин заявил, что примет ответные меры.

Главный экономист в лондонском подразделении UniCredit Эрик Нильсен назвал повышение пошлин агрессивным шагом. Он добавил, что из-за националистических настроений обеим сторонам теперь будет сложно возобновить спокойный диалог.

Аналитик Allianz Global Investors Нил Дуэйн указал, что на динамику рынков в ближайшее время могут повлиять и другие новости, касающиеся мировой торговли. Так, на июньском саммите Большой двадцатки США могут подписать торговое соглашение с Японией. Торговые отношения США с Европой могут осложнить положение немецкой автомобильной отрасли и французских сельхозпроизводителей.

Экономисты предупреждают, что новые торговые барьеры грозят США, крупнейшей экономической державе мира, замедлением роста. Консервативный Национальный союз налогоплательщиков (National Taxpayers Union) на прошлой неделе опубликовал расчеты, из которых следует, что повышение пошлин лишит США четвертой части выгод от налоговой реформы 2017 года, которые должны были проявиться в 2019–2023 годах.

Вместе с тем президент США Дональд Трамп в субботу написал в Twitter, что переговоры с Китаем были "честными и конструктивными". Кроме того, он пообещал поддержку американским производителям. "Элементарный способ избежать пошлин: производите товары в старой доброй Америке! Проще некуда!" – посоветовал он компаниям.

"С новым решением США возросла вероятность того, что повышенные пошлины будут действовать долгое время, несмотря на то, что обе стороны обсуждают торговое соглашение", – написали аналитики Barclays. По их мнению, длительный период повышенных пошлин может сказаться на экономическом росте Китая и вынудить регулятора еще сильнее смягчить денежно-кредитную политику.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась с пятничных 2,455% до 2,426%. Доходность немецких государственных облигаций с аналогичным сроком погашения осталась отрицательной и на момент написания статьи составляла —0,51%.

Индекс доллара WSJ подрос на 0,1%.

Инвесторы ждут публикации данных по ВВП Германии, статистика станет известна в среду. В прошлом году страна оказалась на грани рецессии, так как торговая напряженность и замедление роста в Китае осложнили положение промышленных компаний.

В среду также станут известны данные по промышленному производству в США за апрель. Опрошенные The Wall Street Journal экономисты ожидают, что объем производства не изменился.

Нефть марки Brent подорожала сегодня на 1,6% до 71,75 доллара после сообщений о том, что в выходные в Ормузском проливе были атакованы два нефтяных танкера из Саудовской Аравии.

— Автор Avantika Chilkoti, Avantika.Chilkoti@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 645 3700; dowjonesteam @ 1prime.biz

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