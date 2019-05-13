МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Курс рубля снижается против доллара и евро, отыгрывая ухудшение внешнеполитического фона.

Рост рынка нефти почти на 2% к отметке 72 доллара за баррель сорта Brent не помогает российской валюте.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.11 мск рос на 32 копейки, до 65,40 рубля, курс евро — на 34 копейки, до 73,48 рубля.

ПОЛИТИКА ПОБЕЖДАЕТ НЕФТЬ

Рубль в понедельник продолжил тенденцию к снижению, преобладавшую в майские праздничные дни, и теряет против основных резервных валют уже третью торговую сессию подряд.

На первый план вышли политические риски в мире, понизившие спрос на валюты развивающихся рынков вообще и рубль в частности.

Инвесторы уходят от рисковых активов в доллар в связи с возрастающей напряжённостью в мире, сложившейся из-за ситуации в Венесуэле, Иране, а также по итогам торговых переговоров между США и Китаем, рассуждает Николай Ребенок из НПФ "Согласие".

Очередной раунд американо-китайских торговых переговоров завершился на прошлой неделе в Вашингтоне безрезультатно. В итоге США с 10 мая повысили пошлины до 25% с 10% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов в год. Президент США Дональд Трамп также приказал начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов.

Весь позитив, который официальные лица США и Китая смогли придумать для участников финансовых рынков, ограничивается обещанием продолжить торговые переговоры, в частности, на полях саммита G20 28-29 июня, уточнил Евгений Кошелев из Росбанка.

При этом курс рубля мало реагирует на то, что рынок нефти растет в направлении 72 долларов за баррель сорта Brent – к максимуму со 2 мая. Поддержка нефтяным котировкам приходит от данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) о том, что за прошлую неделю число нефтяных буровых установок в США снизилось на две — до 805. Это уже третий раз за последние четыре недели, когда количество буровых установок снижается в США.

В то же время возможная эскалация торговой войны между США и Китаем ограничивает рост цен на нефть.

В итоге доллар и евро повышаются против рубля на 0,5%. Рублевая цена нефти колебалась выше уровня 4,65 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В ближайшие дни возможна повышенная волатильность во многих валютных парах на фоне заявлений Трампа, а дополнительный фактор, способствующий глобальному risk-off, это замедление многих значимых экономик мира, полагает Ребенок. На фоне глобального укрепления доллара и в отсутствии неожиданных новостей пара доллар/рубль в ближайшее время будет находиться в диапазоне 65,2-65,85, считает он.

Ожидания дальнейших действий США и Китая в сфере торговых отношений спровоцируют усиление ухода от рисков, полагает Юрий Попов из компании Sberbank Investment Research.

"Мы ожидаем сохранения "рискофобии", и пара USD/RUB может направиться к уровню 65,8 и даже протестировать круглую отметку 66", — оценил он.

В оставшиеся две недели мая ожидается повышенное давление на российский рубль со стороны покупок валюты Центробанком РФ, добавляет Кошелев.

"В дополнение, поддержка рублю со стороны профицита текущего счета сезонно ослабевает, что вопреки сохраняющемуся спросу на российские активы может ограничить потенциал укрепления рубля", — заключил он.