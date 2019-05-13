МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей неделе снижения рынка акций РФ по индексам, рубль также опустится против доллара и евро на росте геополитических рисков, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС снизятся на 0,2% и на 0,3% до 2509 и 1208 пунктов, соответственно. Цена на нефть марки Brent останется выше 70,5 долларов за баррель, курс евро к доллару – ниже 1,125. Курс рубля относительно доллара и евро повысится на 40 копеек до 65,6 и на 70 копеек до 73,8 рубля, соответственно, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

На текущей неделе игроки продолжат следить за перипетиями в торговых отношениях между США и Китаем, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Так, в случае если не удастся заключить сделку в течение месяца, Штаты обещают ввести тарифы на весь объем китайского импорта. Эскалация противостояния двух крупнейших экономик нервирует инвесторов, ухудшает их отношение к высокорисковым активам. Вторым важным фактором станет большой блок важной макроэкономической статистики. Так в среду будут опубликованы данные по промышленному производству и розничным продажам в Китае и США, которые могут оказать существенное влияние на настроения инвесторов", — комментирует он.

На этом фоне Андрей Кочетков из "Открытие Брокер" ожидает негативной динамики по всем рынкам.

"Уже 13 мая в Вашингтоне могут объявить следующие цели для повышения импортных пошлин на 300 миллиардов долларов китайского экспорта. Соответственно, подобный сценарий развития ситуации будет оказывать негативное влияние на все рискованные активы", — комментирует он.

"Еще неделю тому назад казалось, что торговая сделка между США и Китаем близка к завершению, но это была иллюзия. Иллюзия развеялась, и американские индексы пережили худшую неделю в году, и как следствие "ударили рикошетом" по российским индексам. Индекс Мосбиржи пробил вниз знаковую поддержку 2540 пунктов. Возможно, "вечеринка" на развивающихся рынках закончена: торговая война приведет к замедлению мировой экономики и падению спроса на сырьевые товары (в среднесрочной перспективе)", — комментирует Андрей Верников из ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".

"И в целом текущая ситуация в мире инвесторам не благоприятствует, поэтому многие из них занялись краткосрочными операциями. Почему акции Uber Technologies Inc. в первый день торгов после выхода компании на IPO снизились на 7,6%? Потому что на рынке сейчас дефицит стратегических инвесторов, а у любителей краткосрочных операций нет терпения. Они видят, что "нажиться" в первый день торгов не удалось, и продают акции", — приводит пример эксперт.

Во вторник ОПЕК представит свой ежемесячный доклад о состоянии нефтяного рынка, в среду выйдет статистика по ВВП ЕС за первый квартал текущего года, напоминает Константин Кочергин из банка "Восточный". "По прогнозу ЕЦБ, темпы роста ВВП составят всего 1,1% за весь 2019 год. Это окажет негативное влияние на евро в паре с долларом", — отмечает он.

В среду также выходят данные по объемам промышленного производства за апрель в РФ, в пятницу выйдут данные по сальдо баланса внешней торговли РФ за март и по уровню занятости за апрель, указывает аналитик.

Нефть на этой неделе будет торговаться на текущем уровне или немногим выше, полагает Андрей Манько из "РИА Рейтинга". "Высокие цены на нефть будут наблюдаться из-за действий США против Ирана и Венесуэлы, а также проблем добычи в Ливии. Также поддержку нефти оказывает сокращение добычи странами в рамках ОПЕК+, которые пока не спешат компенсировать "выпадающие" объемы. Еще одним фактором поддержки может стать очередное снижение запасов в США из-за начала отпускного автомобильного сезона", — комментирует он.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Манько из "РИА Рейтинга" ожидает падения российских индексов. По его мнению, индекс ММВБ опустится ниже 2500 пунктов.

Если бы не стабилизация цен на нефть, снижение индекса Мосбиржи могло бы быть и большим, считает Верников из ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".

В то же время аналитик полагает, что "быки" могут поднять наверх котировки, так что индекс Мосбиржи вырастет до уровня 2545, но на большее вряд ли способны.

Зварич из Промсвязьбанка в сложившихся обстоятельствах ожидает, что индекс Мосбиржи удержит позиции в диапазоне 2500-2550 пунктов.

"Весь негатив со стороны переговоров между США и Китаем уже учтен в ценах и в рамках прошлой недели позволил "медведям" вплотную подойти к отметке 2500 пунктов, выступающей ближайшей поддержкой. При этом после ее тестирования возможен коррекционный отскок, что связано с перепроданностью рынка и желанием части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям", — говорит он.

Аналитик отмечает, что пока поводов для выхода выше отметки 2550 пунктов не наблюдается – необходим существенный рост аппетита к риску для возобновления полноценного роста нашего рынка.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российский рубль на текущей неделе, скорее всего, немного ослабнет на фоне торговой войны США и КНР, считает Андрей Манько из РИА Рейтинг.

"Стоит отметить, что в предыдущий раунд торговой войны акции и валюты всех развивающихся рынков достаточно сильно упали. Таким образом, несмотря на рост цен на нефть, мы ожидаем ослабления рубля и падение российских индексов. Пара доллар/рубль может вплотную приблизиться к уровню 66 рублей", — оценил он.

Негативное влияние на рубль будет оказывать геополитическая напряженность на фоне усиления торговых войн между США и Китаем, также считает Кочергин из банка "Восточный".

ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ

Лучше рынка могут выглядеть акции компании нефтяного сектора из-за высоких цен на нефть, считает Манько из "РИА Рейтинга".

"Что же касается отдельных акций, то мы продолжаем ориентировать инвесторов на бумаги компаний, работающих на внутреннем рынке и предлагающих хорошую дивидендную доходность, что может поддержать их акции в ближайшие месяцы в преддверии дивидендного сезона. Здесь мы положительно смотрим на такие бумаги, как ЛСР, ФСК "ЕЭС" и "Энел Россия", — рекомендует Зварич из Промсвязьбанка.

На этой неделе настроения инвесторов будут формироваться преимущественно под воздействием внешних факторов, считает Сергей Дейнека из "БКС Премьер".

"При сохранении повышенных ценовых уровней в нефти и отсутствии санкционных шоков мы ожидаем движения индекса Мосбиржи в перспективе недели в диапазоне 2490-2520 пунктов", — добавляет он.

В связи с развитием торговой войны США и Китая можно ожидать давления на акции металлургов, полагает Кочетков из "Открытие Брокер". С другой стороны, сельскохозяйственные производители могут выиграть от взаимных импортных пошлин КНР и США, увеличив поставку сельскохозяйственной продукции на рынок КНР, добавляет он.