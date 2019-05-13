МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Курс рубля вечером несколько усиливает своё снижение по отношению к доллару и евро, отыгрывая усиление внешнеполитических рисков на фоне торговой войны между США и Китаем.

Уход рынка нефти вечером в минус (к 70 долларам за баррель), после более чем 2%-ного роста днем, выше 72 долларов за баррель сорта Brent, добавил давления на российскую валюту.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.37 мск растёт на 39 копеек, до 65,47 рубля, курс евро — на 41 копейку, до 73,55 рубля.

ПОЛИТИКА И НЕФТЬ ИГРАЮТ ПРОТИВ РУБЛЯ

Рубль в понедельник дешевеет, отыгрывая политические риски в мире, понизившие спрос на валюты развивающихся рынков.

Инвесторы уходят от рисковых активов в доллар в связи с возрастающей напряжённостью в мире, сложившейся из-за ситуации в Венесуэле, Иране, а также по итогам торговых переговоров между США и Китаем, рассуждает Николай Ребенок из НПФ "Согласие".

Очередной раунд американо-китайских торговых переговоров завершился безрезультатно: США повысили пошлины на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов в год — до 25% с 10%. В ответ на это ранее в понедельник министерство финансов Китая сообщило, что с 1 июня вводятся повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.

Давления на курс рубля добавило то, что рынок нефти к вечеру резко ушел в минус на фоне опасений замедления мировой экономики из-за американо-китайской торговой войны.

После роста днем выше 72 долларов за баррель сорта Brent – к максимуму мая — нефтяные котировки вечером провалились ниже 70 долларов за баррель. Опасения по поводу затруднений судоходства в Ормузском проливе после нападения на саудовские танкеры сменились вероятностью снижения спроса на энергоресурсы из-за торговой войны.

В итоге доллар и евро повышаются вечером против рубля на 0,5-0,6%. Рублевая цена нефти опустилась ниже уровня 4,6 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Против рубля играет история с торговой войной между США и Китаем и ее дальнейшее развитие, поскольку рост напряженности провоцирует инвесторов на уход от рисков и, соответственно, продажи активов и валют развивающихся рынков, рассуждает Игорь Костырко из компании "Универ сбережения".

"До завтрашнего дня допускаем небольшое коррекционное укрепление рубля до уровня 65-65,1 рубля за доллар и к евро до 73,1-73,2 рубля, с последующим возобновлением ослабления рубля, поскольку факторы ухода от рисков и заметная слабость азиатских валют, вероятно, пересилят фактор все еще высоких нефтяных котировок", — добавил он.

Общая картина для российской валюты остается довольно противоречивой, поэтому курс рубля может продолжить стабилизироваться в широком "боковике", считает эксперт компании "БКС брокер" Иван Копейкин.

Наиболее вероятный диапазон по паре доллар/рубль на завтра — 64,9-66, по евро/рубль — 72,8-74, оценил он.