МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись в понедельник снижением, негативно повлияли на торги ответные меры Китая против политики торгового протекционизма США, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский FTSE 100 уменьшился на 0,55%, до 7163,68 пункта, французский CAC 40 на 1,22%, до 5262,57 пункта, немецкий DAX — на 1,52%, до 11876,65 пункта.

Очередной раунд американо-китайских торговых переговоров завершился безрезультатно: США повысили пошлины на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов в год — до 25% с 10%. В ответ ранее в понедельник министерство финансов Китая сообщило, что с 1 июня вводятся повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.

"Можете не сомневаться в том, что это серьезная эскалация, и сейчас налицо вновь торговая война. Снижение прошлой недели оказалось не временным, и похоже, что Китай готов не отставать от США", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика markets.com Нила Уилсона (Neil Wilson).

Бумаги британской Vodafone упали по итогам торгов на 5,2% после сообщения The Times о том, что компания снизит дивиденды, чтобы оплатить издержки в связи с аукционом на сети 5G в Германии и Италии.