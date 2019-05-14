БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 мая /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Амурской области начнет во вторник рассмотрение по существу иска компании Артема Аветисяна "Финвижн холдингс" к кипрской Evison Holdings Limited, представляющей интересы Baring Vostok, в котором первая требует исполнить соглашение о колл-опционе по приобретению 9,99% акций банка "Восточный".

Как сообщалось, 18 апреля ответчик в ходе предварительного заседания попросил отложить судебное заседание, иск во вторник начнут рассматривать по существу в 7.30 мск.

Ранее "Финвижн" в качестве обеспечительных мер по своему иску просил наложить арест на 80,229 миллиарда обыкновенных акций ПАО "Восточный экспресс банк" (это соответствует 9,99% уставного капитала) из принадлежащего Evison пакета, а также запретить руководству банка принимать решения и совершать любые иные действия по размещению дополнительного выпуска акций. Первого апреля Арбитражный суд Амурской области наложил арест на 9,99% акций, но разрешил проводить допэмиссию ценных бумаг.

Компания "Финвижн холдингс", в сентябре прошлого года перерегистрировавшаяся в российской юрисдикции, обратилась в Арбитражный суд Амурской области с иском, в котором требует от Evison, исполнить соглашение о колл-опционе от 26 августа 2016 года по приобретению пакета акций банка "Восточный". Речь идет о колл-опционе, который был заключен в рамках слияния "Восточного" и "Юниаструм банка", принадлежавших Baring и Аветисяну с партнерами соответственно.

Предполагалось, что после передачи 9,99% акций объединенного "Восточного" доля в нем Аветисяна и партнеров вырастет до 50% плюс одна акция. Однако Baring отказался исполнять опцион, объяснив это выявленной ЦБ "дырой" в капитале "Восточного", которую инвестфонд считает вызванной действиями бывших акционеров "Юниаструма".

Банк "Восточный" и его владельцы в феврале оказались в центре внимания после того, как были арестованы основатель фонда Baring Vostok американец Майкл Калви и еще пять человек в рамках уголовного дела о хищении у банка 2,5 миллиарда рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, цена которых была сильно завышена. Калви, в свою очередь, заявил в суде, что сделка была прозрачна, в доказательство этого предложил продать спорный пакет акций на рынке.