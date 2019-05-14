МОСКВА, 14 мая /ПРАЙМ/. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина – во вторник впервые с июля 2018 года превысила психологическую отметку в 8 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 0.52 мск биткоин дорожал на 13,62%, до 8,022 тысячи долларов.

Седьмого мая биткоин превысил отметку в 6 тысяч долларов, 12 мая — в 7 тысяч долларов.