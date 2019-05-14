МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — за неделю выросла примерно на треть, превысив во вторник максимум с июля 2018 года в 8 тысяч долларов. Опрошенные агентством "Прайм" эксперты и участники рынка рассказали, чем может быть вызван столь резкий рост цены криптовалюты.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 11.25 мск биткоин дорожал на 16,6%, до 8,214 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 16,78%, до 8,208 тысячи долларов, впервые с 31 июля 2018 года превысив психологическую отметку в 8 тысяч долларов.

Эксперты считают, что причин для роста цены биткоина может быть несколько: эскалация торгового конфликта между США и Китаем, спекуляции на рынке криптовалют, а также развитие технологии блокчейн.

ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ

Ряд экспертов полагают, что геополитическая и макроэкономическая нестабильность, в частности торговая война между США и Китаем, привела к росту спроса на альтернативные активы, к числу которых относится и биткоин.

Очередной раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился на прошлой неделе безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. Так, США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп также приказал начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ министерство финансов КНР сообщило, что Пекин с 1 июня введёт повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.

"Есть несколько версий, но неизвестно, что именно повлияло на рост биткоина. Инвесторы страхуют свои риски из-за падения на финансовом рынке, связанного с торговыми отношениями между Китаем и США", — указала аналитик рынка криптовалют Ольга Нерода.

Аналогичное мнение выразил независимый эксперт Мансур Гусейнов. "Возможно, добавился фактор торговых войн США-Китай. Они приведут к ослаблению доллара и юаня, и биткоин как альтернатива может быть интересен для некоторых категорий инвесторов", — пояснил он.

СПЕКУЛЯЦИИ И ВОЗРОЖДЕНИЕ РЫНКА

Гусейнов также не исключил, что рост цены биткоина может быть связан с возобновлением интереса к рынку криптовалют. "На рынок идут новые деньги, а те, кто держит, — продавать не торопятся", — указал он.

Нерода подтвердила эту точку зрения. По ее словам, все больше брокерских компаний запускают возможность торговли криптовалютами, например, крупнейший американский брокер Etrade.

"Все больше людей переводит свои активы из альткоинов в биткоин. Его доля в общем объеме криптовалют составляет 60%", — говорит она.

Глава российского отделения сингапурской криптобиржи Huobi и вице-президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) по трейдингу Андрей Грачев отметил, что число желающих приобрести биткоин стало больше количества желающих продать, "что и дало ценовой скачок".

Директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин указал в качестве причин роста стоимости биткоина увеличение числа практик внедрения блокчейна, запуск новых криптовалютных проектов и платформ, в том числе от "цифровых гигантов".

"Сегодня появился инструмент обновленного финансирования — IEO (Initial Exchange Offering, первичное предложение на биржах). Инструмент уже сейчас позволяет проектам на популярных, но к сожалению, не урегулированных в России криптобиржах привлекать криптовалюту в эквиваленте миллионов долларов. Уверен, что с таким ростом, вполне в скором времени можно наблюдать цену и в 10, 15 и 20 тысяч за биткоин", — добавил он.

Президент аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков, в свою очередь, связывает такой рост цены биткоина со спекулянтами. "Считаю, идет спекулятивное завлечение покупателей на рынок для дальнейшей продажи большого объёма и сильной коррекции", — указал он.