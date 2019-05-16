МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в четверг днем на фоне усиления геополитических рисков на Ближнем Востоке, которые могут негативно отразиться на добыче нефти в регионе, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 13.44 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,43%, до 72,09 доллара за баррель, стоимость июньских фьючерсов на WTI увеличивалась 0,69%, до 62,45 доллара.

Трейдеры следят за обострением ситуации вокруг Ирана. В среду США объявили о наличии угрозы со стороны исламской республики и из Багдада и других городов Ирака был эвакуирован неоперативный персонал дипмиссий США. В регион стягиваются американские авианосцы и другие военные силы.

"Стоимость нефти марки Brent, похоже, готовится пробить верхнюю границу своего недавнего диапазона в 70-73 доллара за баррель, поскольку новости с Ближнего Востока продолжают беспокоить инвесторов", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков банка Citi.