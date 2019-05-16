МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно растет вслед за "голубыми фишками", среди которых лидируют акции "Лукойла", отмечают эксперты.

Индекс Мосбиржи к 16.03 мск рос на 1,21% — до 2585,51 пункта, индекс РТС — на 1,19%, до 1261,83 пункта, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 13 копеек — до 64,52 рубля, курс евро — на 27 копеек, до 72,18 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,41% — до 72,78 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Бумаги Qiwi поднялись на 7,17% — до 964 рублей, обновив максимум с 16 апреля, после публикации отчета по МСФО за первый квартал 2019 года.

Акции "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, растут на 1,97% — до 2332 рублей после публикации отчета по МСФО за первый квартал 2019 года.

"В лидерах роста сегодня акции ЛСР после новостей о размере дивидендов за 2018 год: несмотря на то, что они составят снова 78 рублей, для многих, вероятно, это стало неожиданностью, поскольку конкуренция на рынке недвижимости ужесточается и возможностей обеспечивать такие щедрые выплаты (более 11% дивидендная доходность) видится под вопросом", — отмечает София Кирсанова из УК "Райффайзен Капитал".

К текущему моменту акции ЛСР поднимаются на 4,29% (уже подскакивали на 6,9% — до 698,4 рубля).

Бумаги "Газпрома" растут на 1,86% — до 199,25 рубля. С момента объявления во вторник новой рекомендации правления акции газового гиганта дорожали на пике на 22,6% — со 163 рублей до 199,94 рубля (максимума с марта 2012 года).

Скачок котировок "Газпрома" происходит на новостях о том, что правление компании изменило свою рекомендацию совету директоров относительно дивидендов за 2018 год, предложив увеличить выплаты в 1,6 раза по сравнению с апрельской рекомендацией — до 16,61 рубля на одну акцию. Таким образом, теперь дивиденды могут вырасти более чем вдвое к 2017 году.

Также среди лидеров роста бумаги "Башнефти" (префы поднимаются на 1,85%, обыкновенные акции – на 1,12%), отыгрывающие сильную отчетность по МСФО, вышедшую в среду после закрытия торгов на рынке акций.

Акции "Лукойла" подскакивали почти на 6%, реагируя на сообщения о планируемой публичной оферте. К текущему моменту акции нефтяной компании растут на 5,05% — до 5252,5 рубля ранее в четверг они подскакивали почти на 6%, до 5297,5 рубля.

Ранее в четверг компания сообщила, что акционеры на годовом собрании 20 июня рассмотрят вопрос о сокращении уставного капитала до 715 миллионов акций путем погашения 35 миллионов акций, которые планируется выкупить через публичную оферту по цене 5450 рублей за штуку.

Также среди лидеров роста – бумаги "Ростелекома" (обыкновенные акции растут на 2,85%, префы на 2,03%), акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (2,03%), обыкновенные акции "Россетей" (1,81%) и акции "Аэрофлота" (1,8%).

Акции "Интер РАО" снижаются на 1,2% после роста в среду на 4,3% на ожиданиях сильной отчетности. "Отчетность оказалась сильной", — отмечает Алексей Адонин из "Велес Капитала".

Среди лидеров снижения – акции "Юнипро" (-2,4%), "М.Видео" (-1,31%), ТМК (-1,3%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал" ожидает позитивного закрытия индекса Мосбиржи с повышением в диапазоне 0,5-1,5% по итогам дня.

"Несмотря на этот рост, техническая картина остается без изменений: индекс Мосбиржи продолжает курсировать в боковике с границами 2500 пунктов и 2600 пунктов. Для выхода за пределы этих рубежей необходимы новые драйверы", — считает Анастасия Попова из "БКС Брокер".