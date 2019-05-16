МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 17 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
предв. USD США — Доклад Министерства финансов

 

 

 

 
7:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) -0,6% 0,1%
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) 1,2% 1,2%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) 1,7% 1,7%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) 1% 0,7%
предв. EUR Еврозона — Встреча министров финансов ЕС

 

 

 

 
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (май) 87,4 86,8
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май) 97,2 97,8
18:15 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)

 

 

 

 
20:00 USD США — Число буровых установок от Baker Hughes 805

 

 
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 988

 

 
20:40 USD США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды

 

 

 

 
21:00 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)

 

 

 

 
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -6,9 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 494,3 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 75,4 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 96,1 тыс

 

 
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -57 тыс

 

 
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -91,7 тыс

 

 
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 36,6 тыс

 

 
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -106,1 тыс

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ВВП (квартальный) (г/г) 2,7%

 

 

 

 

 RUB Московская биржа — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2019

 

 

 

 
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Московская биржа — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB АК АЛРОСА — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2019

 

 

 

 
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB АК АЛРОСА — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Сургутнефтегаз — СД (рекоменд. по див-дам 2018) 0,65 (ао), 1,38 (ап) — див-д 2017

 

 

 

 

 RUB МРСК Урала — СД (изм. в дивидендной политике, рекоменд. по див-дам) 0,0216 — див-д 2017

 

 

 

 

 RUB Уралкалий — СД (рекоменд. по див-дам 2018) 0 — див-д 2017

 

 

 

 

 RUB Энел Россия — СД (о созыве ВОСА и согласии на крупную сделку с заинтересованностью)

 

 

 

 

 

 

 RUB Дорогобуж — ГОСА (реестр закрыт 22.04.2019) 2,5 (2017) + 4,5 (нераспределенная прибыль прошлых лет) — див-д 2017 5,1 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 29.05.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB Распадская — ГОСА (реестр закрыт 21.04.2019) 0 — див-д 2017 0 (рекоменд. СД) — див-д 2018

 

 

 RUB Башнефть — закрытие реестра для ГОСА (11.06.2019) 148,31 (9м2017) + 158,95 (фин) — див-д 2017 158,95 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 24.06.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB ГМК Норильский никель — закрытие реестра для ГОСА (10.06.2019) 224,2 (1П2017) + 607,98 (фин) — див-д 2017 776,02 (1П2018) + 792,52 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 21.06.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB ОГК-2 — закрытие реестра для ГОСА (11.06.2019) 0,016319020075 — див-д 2017 0,036784587 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 28.06.2019) — див-д 2018