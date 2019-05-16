События в сфере макроэкономики и бизнеса 17 мая
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 17 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|предв.
|USD
|США — Доклад Министерства финансов
|
|
|7:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
|-0,6%
|0,1%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель)
|1,2%
|1,2%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель)
|1,7%
|1,7%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|1%
|0,7%
|предв.
|EUR
|Еврозона — Встреча министров финансов ЕС
|
|
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (май)
|87,4
|86,8
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
|97,2
|97,8
|18:15
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|
|
|20:00
|USD
|США — Число буровых установок от Baker Hughes
|805
|
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|988
|
|20:40
|USD
|США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды
|
|
|21:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|
|
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-6,9 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|494,3 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|75,4 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|96,1 тыс
|
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-57 тыс
|
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-91,7 тыс
|
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|36,6 тыс
|
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-106,1 тыс
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ВВП (квартальный) (г/г)
|2,7%
|
|
|RUB
|Московская биржа — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2019
|
|
|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Московская биржа — телеконференция менеджмента
|
|
|
|RUB
|АК АЛРОСА — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2019
|
|
|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|АК АЛРОСА — телеконференция менеджмента
|
|
|
|RUB
|Сургутнефтегаз — СД (рекоменд. по див-дам 2018)
|0,65 (ао), 1,38 (ап) — див-д 2017
|
|
|RUB
|МРСК Урала — СД (изм. в дивидендной политике, рекоменд. по див-дам)
|0,0216 — див-д 2017
|
|
|RUB
|Уралкалий — СД (рекоменд. по див-дам 2018)
|0 — див-д 2017
|
|
|RUB
|Энел Россия — СД (о созыве ВОСА и согласии на крупную сделку с заинтересованностью)
|
|
|
|RUB
|Дорогобуж — ГОСА (реестр закрыт 22.04.2019)
|2,5 (2017) + 4,5 (нераспределенная прибыль прошлых лет) — див-д 2017
|5,1 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 29.05.2019) — див-д 2018
|
|RUB
|Распадская — ГОСА (реестр закрыт 21.04.2019)
|0 — див-д 2017
|0 (рекоменд. СД) — див-д 2018
|
|RUB
|Башнефть — закрытие реестра для ГОСА (11.06.2019)
|148,31 (9м2017) + 158,95 (фин) — див-д 2017
|158,95 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 24.06.2019) — див-д 2018
|
|RUB
|ГМК Норильский никель — закрытие реестра для ГОСА (10.06.2019)
|224,2 (1П2017) + 607,98 (фин) — див-д 2017
|776,02 (1П2018) + 792,52 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 21.06.2019) — див-д 2018
|
|RUB
|ОГК-2 — закрытие реестра для ГОСА (11.06.2019)
|0,016319020075 — див-д 2017
|0,036784587 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 28.06.2019) — див-д 2018
https://1prime.ru/Financial_market/20190516/829981392.html