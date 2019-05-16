МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. РЖД могут разместить восьмилетние зеленые еврооблигации в объеме 500 миллионов евро, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

По его словам, финальный ориентир доходности бумаг — 2,15-2,25% годовых. По последним данным, спрос на бумаги достигает 1,7 миллиарда евро.

Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность около 2,5% годовых. В ходе сбора заявок ориентир был снижен до около 2,375% годовых. Заявки на облигации компания собирает в четверг.

Компания 13-15 мая проводила road show зеленых евробондов в евро в Лондоне, Франкфурте, Амстердаме и Мюнхене. Организаторами выступят J.P. Morgan, UniCredit и "ВТБ Капитал".

Средства, привлеченные от размещения зеленых евробондов, компания планирует вложить в рефинансирование покупки скоростных электропоездов "Ласточка".