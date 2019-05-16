МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) приостановила допуск к торгам Антипинскому НПЗ из-за невыполнения поставок по заключенным договорам, говорится в сообщении биржи.

"Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) сообщает о приостановке допуска к участию в организованных торгах в секции "Нефтепродукты" АО "Антипинский НПЗ" в связи с неисполнением обязательств в качестве продавца (поставщика) по заключенным договорам, которое привело к нарушению правил допуска к участию в организованных торгах и правил проведения торгов", — сообщается в релизе.