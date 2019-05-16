МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост к основным резервным валютам на фоне дорожающей нефти, евро уже тестирует уровень поддержки 72 рубля из-за ослабления на форексе, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.50 мск снижался на 23 копейки, до 64,42 рубля, курс евро — на 45 копеек, до 72,00 рубля. Ранее в четверг евро опускался до 71,99 рубля — минимума с 29 апреля. На форексе евро закрепляется ниже ключевой отметки 1,12 доллара.

Стоимость нефти растет на 1,9%, до 73,11 доллара за баррель по марке Brent.