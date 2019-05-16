МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг поднимаются, поддерживают торги сильные данные финотчетностей американских компаний, а также внутренняя статистика, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.03 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 1%, до 25904,28 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,37%, до 7929,58 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,23%, до 2886,08 пункта.

Ранее свои отчетности опубликовали компании Walmart и Cisco. Так, сопоставимые продажи Walmart в США выросли в первом квартале на 3,4%, тогда как аналитики ожидали роста только на 3,1%, рост при этом стал самым сильным за последние девять лет. Бумаги компании дорожают в ходе торгов на 3,4%.

Поддерживают торги и данные отчетности Cisco. Так, по итогам третьего квартала финансового года выручка компании составила 12,958 миллиарда долларов, что оказалось выше прогнозов аналитиков в 12,89 миллиарда. Скорректированная прибыль на акцию составила 0,78 доллара при прогнозе в 0,77 доллара. Акции компании уже подорожали на 6,2%.

Трейдеры обращают внимание и на сильную внутреннюю статистику. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 11 мая опустилось до 212 тысяч с уровня предыдущей недели в 228 тысяч, тогда как аналитики ожидали снижения только до 220 тысяч. Число разрешений на строительство в США в апреле выросло до 1,296 миллиона — на 0,6% с пересмотренного значения марта. Аналитики ожидали, что оно составило 1,29 миллиона.

"Сильные результаты Cisco скажутся на технических компаниях… Сильные экономические данные дадут инвесторам возможность не обращать внимания на любые проблемы, и я не ожидаю каких-либо резких откатов", — рассказал агентству Рейтер управляющий директор отдела по фондовой торговле Wedbush Securities Майкл Джеймс (Michael James).