МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером опускается уже почти на 1%, укрепление американской валюты и рост фондовых рынков давят на котировки драгметалла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.34 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 11,9 доллара, или на 0,92%, до 1285,9 доллара за тройскую унцию, при этом в среду металл торговался на уровне около 1300 долларов. Цена июльского фьючерса на серебро сокращалась на 1,79%, до 14,547 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,23%, до 97,79 пункта. Удорожание доллара отрицательно сказывается на стоимости золота, которое в таком случае становится дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.

Рост фондовых рынков также сдерживает котировки металла. Золото традиционно считается более надежным активом, поэтому рост фондовых рынков сказывается на цене на нём негативно. Фондовые индексы США поддерживаются позитивной внутренней статистикой и сильными данными финансовой отчетности крупных компаний.

Некоторые аналитики связывают удешевление золота с технической распродажей после того, как золоту не удалось преодолеть уровень в 1300 долларов. "Похоже, золото достигло временного ослабления на этих уровнях, и импульс для роста слишком слабый. Геополитические риски, похоже, уже учтены в торгах", — рассказал агентству Рейтер старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Хэлли (Jeffrey Halley).