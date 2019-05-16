МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг продолжил расти по индексам на фоне позитивной динамики мировых рынков и нефтяных котировок.

Акции "Газпрома" и "Лукойла" оказались локомотивом рынка, подорожав на 3-4%.

Рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию вырос на 1,04% — до 2581,11 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,15% до 1261,33 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

ОПЯТЬ ВВЕРХ

Российский фондовый рынок в четверг вырос на фоне обновления рынком нефти максимумов мая – выше 73 долларов за баррель сорта Brent.

Рынки опасаются военного конфликта на Ближнем Востоке, что может оказать влияние на поставки нефти из региона. Трейдеры следят за обострением ситуации вокруг Ирана. В среду США объявили о наличии угрозы со стороны исламской республики, и из Багдада и других городов Ирака был эвакуирован неоперативный персонал дипмиссий США. В регион стягиваются американские авианосцы и другие военные силы.

Позитивная динамика западных фондовых рынков добавляла поддержки рынку акций РФ.

В лидерах роста цены оказались акции "Лукойла" (+4%) и "Газпрома" (+3,6%), отыгрывавшие корпоративные новости.

Акционеры "Лукойла" на годовом собрании 20 июня рассмотрят вопрос о сокращении уставного капитала с 750 до 715 миллионов акций путем выкупа 35 миллионов акций через публичную оферту по 5,45 тысячи рублей за штуку и их последующего погашения.

"Газпром" в ожидании инвесторами высоких дивидендов обновил максимум цены с августа 2011 года, подскочив до 203,45 рубля.

Также выросли акции "Яндекса" (+3,5%), "Мечела" (+1,7%). Снизились в цене акции "Интер РАО" (-2,1%), "Норникеля" (-1,7%), Polymetal (-0,8%), "Магнита" (-0,8%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Рынок акций РФ смог возобновить восходящую динамику, после коррекции днем ранее, и вплотную приблизиться к историческим максимумам, установленным в апреле чуть ниже 2600 пунктов по индексу Мосбиржи, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Сохранение внешнего позитива, а также наличие внутренних историй, толкающих отдельные бумаги вверх, могут позволить "быкам" сохранить инициативу в своих руках и попытаться переписать исторические максимумы. При этом целью роста индекса Мосбиржи может выступить отметка 2700 пунктов", — добавил он.

В пятницу индекс Мосбиржи будет колебаться между отметками в 2560-2575 пунктов, его ждет некоторая корректировка вниз, но глобальных потрясений ждать не стоит, считает Андрей Хохрин из компании "Иволга капитал".

Индекс РТС будет находиться между отметками в 1255-1270 пунктов, соответственно, добавил он.