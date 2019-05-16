МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг закрылись значительным ростом, инвесторы обратили внимание на макростатистику, корпоративную отчётность и возможность снижения торговых барьеров США, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 0,78%, до 7353,51 пункта, французский CAC 40 на 1,37%, до 5448,11 пункта, немецкий DAX — на 1,74%, до 12310,37 пункта.

"Торговая напряженность между США и Китаем уже учтена в торгах, и рынки больше сосредоточены на торговой ситуации между Европой и Соединенными Штатами", — рассказал агентству Рейтер рыночный аналитик Rabobank Стефан Коопман (Stefan Koopman).

В среду СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа планирует отложить введение пошлин на европейские автомобили на время переговоров с торговыми партнерами.

Трейдеры обратили внимание и на макростатистику. Так, профицит внешнеторгового баланса еврозоны в марте составил 22,5 миллиарда евро против 17,9 миллиарда евро в феврале. Ожидался рост только до 19,9 миллиарда.

Дополнительную поддержку индексу DAX оказало удорожание акций Thyssenkrupp на 10% по итогам торгов после сообщения агентство о том, что финская Kone может купить подразделение лифтового оборудования немецкой компании.