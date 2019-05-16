МОСКВА, 16 мая /ПРАЙМ/. Японский производитель электроники Sony Corporation и американский IT-гигант Microsoft договорились о стратегическом партнерстве, охватывающем работу в таких сферах, как игровой стриминг, полупроводники и искусственный интеллект (ИИ), говорится в совместном релизе компаний.

"Sony Corporation и Microsoft Corp. объявили в четверг о том, что две компании будут партнерами по инновационным сферам… ", — говорится в сообщении. Согласно подписанному меморандуму о взаимопонимании, фирмы будут заниматься совместной разработкой в сфере облачных решений для обеспечения работы сервисов по стримингу игр и другого контента.

В рамках соглашения компании также будут сотрудничать в области полупроводников, что включает разработки сенсоров изображения. В сфере ИИ компании будут расширять сотрудничество по внедрению ИИ-платформ Microsoft в продукты Sony.

Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.

Sony Corporation — одна из крупнейших в мире корпораций по производству потребительской электроники. Компания была основана в 1946 году. Штат сотрудников по всему миру составляет около 125 тысяч человек.