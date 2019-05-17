МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают расти в пятницу утром на фоне эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке, что может затронуть поставки нефти из региона, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.47 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,33%, до 72,86 доллара за баррель, стоимость июньских фьючерсов на WTI — на 0,45%, до 63,15 доллара.

Трейдеры следят за обострением ситуации в странах Ближнего Востока. Во вторник йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) объявили, что предприняли самую крупную операцию с использованием семи дронов против саудовских объектов жизнеобеспечения с начала военных действий в Йемене весной 2015 года.

В среду США объявили о наличии угрозы со стороны Ирана, и из Багдада и других городов Ирака был эвакуирован неоперативный персонал дипмиссий США. В регион стягиваются американские авианосцы и другие военные силы.

"На фоне сильной напряженности (на Ближнем Востоке — ред.) есть много рисков для поставок нефти", — полагает руководитель отдела по рынкам и стратегии SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes), мнение которого приводит агентство Рейтер. Эксперт добавил, что цены на нефть могут протестировать максимумы с конца прошлого года, которые были достигнуты в апреле.