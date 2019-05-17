МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Курс доллара снижается в пятницу утром по отношению к основным мировым валютам на фоне фиксации прибыли инвесторами после удорожания валюты на предыдущих торгах, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.14 мск курс евро к доллару рос до 1,1178 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1172 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 109,69 иены со 109,84 иены за доллар. Фунт стерлингов к доллару при этом снижался до 1,2792 доллара за фунт против 1,2795 доллара днем ранее. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,01% до 97,81 пункта.

В пятницу отмечается коррекция курса доллара к мировым валютам после его роста днем ранее, который произошел на фоне макростатистики из США. В четверг министерство торговли США сообщило, что число разрешений на строительство в стране в апреле выросло до 1,296 миллиона — на 0,6% с пересмотренного значения марта. Показатель ожидался на уровне в 1,29 миллиона. А министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за предыдущую неделю опустилось до 212 тысяч с уровня предыдущей недели в 228 тысяч, хотя ожидалось снижение лишь до 220 тысяч.

При этом эксперты отмечают сохраняющееся давление на курс евро. "Давление на евро оказывают слабые фундаментальные показатели экономики еврозоны и опасения, связанные с политикой в Италии, при этом курс фунта зависит от новостей по Brexit", — приводит агентство Рейтер мнение старшего валютного стратега IG Securities Юничи Исикавы (Junichi Ishikawa).

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил на текущей неделе о том, что Рим готов нарушать правила ЕС по бюджету, если это будет необходимо для поддержки рынка труда страны.