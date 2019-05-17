МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота слабо растет в пятницу утром, пытаясь отыграть снижение предыдущего дня, которое увело ее к минимуму с 9 мая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.29 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,75 доллара, или на 0,06%, до 1286,95 доллара за тройскую унцию. По итогам четверга показатель опустился на 0,9%, до 1286,2 доллара за унцию, что стало минимальным показателем на закрытии торгов с 9 мая. Цена июльского фьючерса на серебро сокращалась на 0,04%, до 14,533 доллара за унцию.

В пятницу отмечается слабый коррекционный рост цены на золото после снижения днем ранее, которое произошло на фоне статистики из США. Оказавшиеcя лучше прогнозов макроэкономические данные из страны привели к увеличению спроса на рисковые активы и росту рынков в США, что оказало давление на более надежное золото.

"Хороший отскок на фондовом рынке США на этой неделе повысил аппетит трейдеров и инвесторов к риску, что негативно сказывается на более надежных металлах", — считает главный аналитик Kitco Джим Выкофф (Jim Wyckoff), мнение которого приводит агентство MarketWatch.