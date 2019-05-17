МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль Московской биржи в первом квартале 2019 года по МСФО снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,8%, до 3,095 миллиарда рублей, следует из сообщения биржи.

Показатель EBITDA в отчетном периоде снизился на 24,7%, до 4,77 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA выросла за отчетный период на 0,6%, до 7,2 миллиарда рублей. Скорректированная рентабельность по EBITDA снизилась на 2,5 процентного пункта — до 70%.

Операционные доходы выросли за отчетный период на 4,2%, до 10,283 миллиарда рублей. Операционные расходы за квартал выросли в годовом выражении на 5,9%, до 3,737 миллиарда рублей.

"В первом квартале были созданы резервы на общую сумму 2,653 миллиарда рублей, из которых большая часть размером 2,359 миллиарда рублей представляет собой управленческую оценку риска, связанного с выявленной мошеннической деятельностью на зерновом рынке, о чем компания заявила ранее в апреле", — приводятся в сообщении слова финансового директора, члена правления ПАО "Московская биржа" Максима Лапина.

Мосбиржа в апреле сообщила, что столкнулась со случаями недостачи зерна по своп-сделкам, предположительно вследствие хищения. По фактам недостач биржа подала заявление о возбуждении уголовных дел.