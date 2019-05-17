МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Рынок акций РФ с утра снижается по индексам, корректируя предыдущий рост. Бумаги "Газпрома" опять задают тон динамике всего рынка.

Индекс Мосбиржи к 10.10 мск проседает на 0,3%, до 2574 пунктов, индекс РТС — на 0,5% — до 1255 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Акции "Газпрома" при этом снижаются на 1,6% и уже опустились ниже ключевой отметки 200 рублей.

Акции газового холдинга выросли за три предыдущих дня более чем на 24%, обновив максимум с августа 2011 года, поднявшись до 203,45 рубля. Рост интереса к ним произошел на новостях о том, что правление компании изменило свою рекомендацию совету директоров относительно дивидендов за 2018 год, предложив увеличить выплаты в 1,6 раза по сравнению с апрельской рекомендацией — до 16,61 рубля на одну акцию. Таким образом, теперь дивиденды могут вырасти более чем вдвое к 2017 году.

Стоимость нефти утром в минусе на 0,1%, до 72,54 доллара за баррель по марке Brent.