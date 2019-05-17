МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. "Металлоинвест" досрочно погасил еврооблигации 2020 года на 62,1 миллиона долларов, следует из пресс-релиза компании.

"В целях оптимизации портфеля заимствований компания за счет собственных средств досрочно выкупила еврооблигации номинальной стоимостью 62,114 миллиона долларов и произвела их единовременное погашение", — говорится в сообщении.

Компания уточняет, что в свободном обращении остаются бумаги с плановым погашением в апреле 2020 года номинальной стоимостью на сумму 270,615 миллиона долларов.

"Металлоинвест" — крупнейшая железорудная компания в РФ и СНГ. На 100% контролируется USM Holdings, крупнейшим бенефициаром которого является Алишер Усманов. "Металлоинвест" в 2018 году увеличил производство железной руды на 0,2% по сравнению с предыдущим годом — до 40,359 миллиона тонн.