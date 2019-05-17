МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу четвертую торговую сессию подряд на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке, которая может негативно отразиться на поставках нефти из региона, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.03 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,63%, до 73,08 доллара за баррель, стоимость июньских фьючерсов на WTI — на 1,05%, до 63,53 доллара.

Цены на нефть на текущей неделе получили поддержку на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке. Во вторник йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) объявили, что предприняли самую крупную операцию с использованием семи дронов против саудовских объектов жизнеобеспечения с начала военных действий в Йемене весной 2015 года.

В среду США объявили о наличии угрозы со стороны Ирана, и из Багдада и других городов Ирака был эвакуирован неоперативный персонал дипмиссий США. В регион стягиваются американские авианосцы и другие военные силы.

"Ближний Восток — это как пороховая бочка для конфликтов. Пока это так, рынок энергоносителей будет получать поддержку от сигналов, связанных с предложением сырья", — цитирует агентство Рейтер стратега PVM Oil Associates Стивена Бреннока (Stephen Brennock).