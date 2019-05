МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу снижается по индексам в рамках коррекции. Снижение западных фондовых индексов отчасти компенсируется попытками рынка нефти подрасти. Рублевый индикатор Мосбиржи к 15.07 мск снижался на 0,4% — до 2570 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,7% до 1253 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

КОРРЕКЦИЯ

Российский фондовый рынок в пятницу умерено снижается в рамках коррекции после роста в предыдущие несколько дней и выхода индекса Мосбиржи в район психологически значимого уровня 2600 пунктов.

Негативная динамика западных фондовых рынков поддерживает перед выходными коррекцию рынка акций РФ.

При этом рынок нефти продолжает попытки роста, оставаясь около максимумов мая – в районе 73 долларов за баррель, что не дает фондовому рынку РФ ощутимо снижаться.

Поддержка нефтяным котировкам приходит от обострения ситуации в странах Ближнего Востока. Во вторник йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) объявили, что предприняли самую крупную операцию с использованием семи дронов против саудовских объектов жизнеобеспечения с начала военных действий в Йемене весной 2015 года.

В среду США объявили о наличии угрозы со стороны Ирана, и из Багдада и других городов Ирака был эвакуирован неоперативный персонал дипмиссий США. В регион стягиваются американские авианосцы и другие военные силы.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

В лидерах роста цены – ГДР Qiwi (+4,4%), продолжающие отыгрывать публикацию отчета по МСФО за первый квартал 2019 года.

Акции "Черкизово" (+4,3%) растут также на фоне публикации хорошей финансовой отчетности. Чистая прибыль группы "Черкизово" по МСФО в первом квартале выросла на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,2 миллиарда рублей.

Также дорожают бумаги "Мечела" (+4,2%), ГДР X5 (+2,2%), акции "Татнефти" (+2,1%). Снижаются в рамках коррекции акции "Газпрома" (-2%), "Интер РАО" (-1,9%), НЛМК(-1,1%), ММК (-1,1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Рынок удерживается выше важных уровней 2560 по индексу Мосбиржи и 1250 пунктов по РТС, отметила Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Данный фактор открывает перед рублевым индикатором дорогу к историческому максимуму 2599 пунктов, а перед долларовым – к максимуму текущего года 1284 пункта. Движение к пикам, однако, может произойти после некоторой коррекции", — добавила она.

Расхожее выражение "sell in may and go away" в 2019 году может не подтвердиться, рассуждает Сергей Дейнека из компании "БКС премьер". Еще совсем недавно преобладал консенсус мнений о том, что к традиционному сезонному фактору, когда часть ликвидности с рынка утекает в кэш, добавится активизация санкционных рисков в отношении РФ и снижение нефтяных цен, отметил он.

"Однако в последнее время картина несколько поменялась. После результатов расследования спецпрокурора Мюллера у президента США появился оперативный простор для восстановления диалога с Москвой. В таких условиях напряжение санкционного фона может ощутимо сократиться. Фактором поддержки отечественного рынка может стать дорогая нефть. По итогам недели с 8 по 15 мая средний объем длинных позиций в "голубых фишках" российского рынка увеличился на 1,2%. Это означает, что часть инвесторов уже начала готовиться к преодолению отметки в 2600 пунктов по индексу Мосбиржи", – сказал Дейнека.