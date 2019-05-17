МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу снижаются, сдерживают торги риски вокруг торговых отношений между Вашингтоном и Пекином, при этом инвесторы позитивно восприняли сильную внутреннюю статистику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.41 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,2%, до 25811,75 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,39%, до 7867,05 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,25%, до 2869,11 пункта. До выхода статистики индикаторы опускались на 0,5-0,6%.

Министерство торговли США заявило на текущей неделе, что намерено внести китайскую компанию Huawei в черный список. По заявлению ведомства, компания окажется в черном списке вместе с 70 своими подразделениями за "деятельность, противоречащую национальной безопасности США". Такие новости инвесторы восприняли негативно на фоне недавнего взаимного повышения странами импортных пошлин.

Поддерживает торги сильная внутренняя статистика. Так, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в мае, по предварительной оценке, подскочил до 102,4 пункта с уровня апреля в 97,2 пункта, ожидался рост только до 97,8 пункта. Рост индикатора стал самым сильным за 15 лет.