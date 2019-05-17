МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в пятницу вечером растет, поддерживает торги рекордная статистика по США, фунт дешевеет на неопределенности вокруг процесса выхода Великобритании из ЕС (Brexit — ред.), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.06 мск курс евро к доллару опускался до 1,117 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1172 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 109,88 иены со 109,84 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,11% до 97,96 пункта. Курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,2729 доллара за фунт против 1,2795 доллара днем ранее.

Позитивная статистика по США поддерживает курс доллара. Так, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в мае, по предварительной оценке, вырос до максимума за 15 лет — до 102,4 пункта с уровня апреля в 97,2 пункта. Ожидался рост до 97,8 пункта.

Поддерживает удорожание доллара и ослабление фунта на внутренних новостях. Две главные партии страны на протяжении нескольких недель пытались достичь компромисса по Brexit. Консерваторы и лейбористы спорили об условиях выхода из Евросоюза, теперь же стороны признали, что переговоры также зашли в тупик.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй винит в провале переговоров с оппозицией отсутствие у Лейбористской партии единой внятной позиции по Brexit. В начале июня Мэй в очередной раз внесет в парламент согласованное ею с ЕС соглашение по Brexit, и весьма вероятно, что документ вновь будет отвергнут.