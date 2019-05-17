МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу снизился по индексам в рамках коррекции вслед за бумагами "Газпрома" (-1,9%).

Негативная динамика западных фондовых индексов отчасти компенсируется попытками рынка нефти подрасти.

Рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию снизился на 0,14% — до 2577,48 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,53%, до 1254,68 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

НЕМНОГО ВНИЗ

Российский фондовый рынок в пятницу умерено снизился в рамках коррекции после роста в предыдущие несколько дней и выхода индекса Мосбиржи в район психологически значимого уровня 2600 пунктов.

Тон снижению задали акции "Газпрома" (-1,9%), выросшие в предыдущие три дня более чем на 24%.

Негативная динамика западных фондовых рынков, преобладавшая в течение дня, также поддерживает перед выходными коррекцию вниз российского рынка акций. Инвесторы опасаются дальнейшего развития торгового конфликта между США и Китаем после внесения в "черный список" Америкой китайской Huawei за "деятельность, противоречащую национальной безопасности США".

При этом рынок нефти, большую часть дня державшийся в плюсе, к вечеру провалился в район 72 долларов за баррель. Это также поддержало давление на российский рынок перед выходными.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

В лидерах роста цены вышли ГДР Qiwi (+3,9%), продолжившие отыгрывать публикацию отчета по МСФО за первый квартал 2019 года.

Акции "Черкизово" (+4,3%) выросли также на фоне публикации хорошей финансовой отчетности. Чистая прибыль группы "Черкизово" по МСФО в первом квартале выросла на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,2 миллиарда рублей.

Префы "Сургутнефтегаза" (+3%) отреагировали ростом и обновили максимум мая на фоне рекомендации совета директоров увеличить дивиденды по ним за 2018 год в 5,5 раза, до 7,62 рубля на бумагу, выплаты на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-0,3%) — оставить на уровне 0,65 рубля.

Также выросли в цене бумаги "Мечела" (+3,9%), ГДР X5 (+2,9%), акции "Ростелекома" (+2,2%). Снизились акции "Интер РАО" (-3,2%), "Полюса" (-1,7%), НЛМК (-1,4%), ММК (-1,1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На следующей неделе не стоит ожидать поддержки от "Газпрома" и "Лукойла", считает Василий Карпунин из компании "БКС Брокер". Акции Газпрома уже продемонстрировали очень мощный взлет на фоне закрытия коротких позиций из-за новостей об увеличении дивидендов, впрочем этом размер потенциальных выплат увеличился на 6,2 рубля, а акции подскочили почти на 40 рублей, говорит он.

"Котировки будут корректироваться, что окажет давление и на весь индекс Мосбиржи. Что касается "Лукойла", то рост этих бумаг теперь также под вопросом, так как цена может просто находится в боковом формате после объявленной в четверг публичной оферты о выкупе акций с целью их погашения. В качестве верхнего предела для индекса Мосбиржи можно обозначить область 2580-2600, снизу есть шансы на повторный спуск в сторону 2520-2540. По индексу РТС соответствующий диапазон лежит в коридоре 1220-1270", — оценил Карпунин.

Начав неделю со снижения, к ее окончанию индекс Мосбиржи смог отыграть потери предыдущей недели, подняться выше 2550 пунктов и вплотную подойти к историческим максимумам, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"При этом на графике индекса сохраняется позитивная техническая картина, которая говорит в пользу продолжения восходящей динамики. При отсутствии негативных новостей, уже в первые сессии следующей недели "быки" могут попытаться переписать исторические максимумы. Отметим, что мы сохраняем позитивный взгляд на рынок, а ближайшей целью роста на наш взгляд, может стать отметка 2700 пунктов по индексу", — добавил он.