МОСКВА, 17 мая /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в пятницу закрылись в минусе на фоне неопределенности по торговым отношениям с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,38%, до 25764 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,04%, до 7816,28 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,58%, до 2859,53 пункта.

Министерство торговли США заявило ранее, что намерено внести китайскую компанию Huawei вместе с 70 своими подразделениями в черный список за "деятельность, противоречащую национальной безопасности США".

По данным СМИ, ранее министр финансов США Стивен Мнучин не исключил, что в ближайшем будущем может поехать в Пекин для продолжения переговоров по торговле с Китаем. Министр отметил, что недавние переговоры с китайской стороной были "конструктивными", но "предстоит проделать еще много работы".

В то же время официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил в четверг, что не знает о планах американской делегации приехать в Китай для продолжения торговых переговоров.

Слабость на рынках обусловлена тем, что инвесторы "не привыкли видеть (торговые) переговоры проходящими прямо у нас на глазах", считает старший рыночный стратег TD Ameritrade Джей Джей Кинахан (J.J. Kinahan).

"Все так открыто, и поскольку ни у кого нет истинного представления об итоговом результате переговоров, рынок движется вверх и вниз при любом публичном заявлении", — сказал он агентству MarketWatch.

Между тем, сдерживающим фактором стала сильная внутренняя статистика. Так, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в мае, по предварительной оценке, подскочил до 102,4 пункта с уровня апреля в 97,2 пункта, ожидался рост только до 97,8 пункта. Рост индикатора стал самым сильным за 15 лет.