ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мая /ПРАЙМ/. Сбербанк, если будет оставаться эффективным банком, сможет сохранить свою долю на банковском рынке и через 10 лет, но это будет непросто, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф в передаче "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1".

"Это зависит от того, каким он будет через 10 лет. Пока нам удается эту долю удерживать, более того, подращивать. Но конкуренция растет. Я думаю, что если банк будет эффективным, то почему нет? Но это будет непросто", — прокомментировал он ожидания по сохранению доли Сбербанком на банковском рынке в течение 10 лет.

Сбербанк на 1 апреля занимал на рынке вкладов физлиц 44,7% всего российского рынка, на рынке кредитования физлиц — 41,1%. Доля банка на рынке привлечения средств юрлиц составляла 24,9%, в сфере кредитования юрлиц — 32,1%. Кроме того, по данным ЦБ, по итогам прошлого года доля Сбербанка на рынке денежных переводов составила 41,2%.

На российском рынке активно развиваются безналичные операции. Для содействия этому в феврале 2019 года Банк России запустил систему быстрых платежей. Сбербанк пока не спешит присоединяться к ней: он развивает свою систему денежных переводов параллельно ЦБ. При этом Греф не раз выступал против обязательного присоединения банков к системе быстрых платежей. В конце февраля он сообщал, что эта инициатива и возможное снижение тарифов за эквайринг могут обойтись Сбербанку в 3-4% от прибыли.

Однако сейчас Греф отметил, что Сбербанк "не боится" введения системы быстрых платежей.

"Мы как первооткрыватели технологии имеем высокую долю рынка. Но сегодня на этот рынок выходят и другие банки, мы к своей системе подключаем другие банки. Мне не понятно такого рода инициативы, когда регулятор начинает создавать такого рода альтернативу. Время расставит все по своим местам, мы не боимся, мы сильная компания, мы новые технологии придумаем", — сказал глава Сбербанка.