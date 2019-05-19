МОСКВА, 19 мая /ПРАЙМ/. Глава Сбербанка Герман Греф отметил, что в России с начала 2000-х годов была проделана большая "хирургическая работа" по отстранению олигархов от власти, и заявил, что не хотел бы снова жить в стране, где они командуют.

"Я человек, который столкнулся с так называемыми олигархами в полный рост — первые годы нашей деятельности были напрямую связаны с большим количеством так называемых олигархов. Тогда средства массовой информации были исключительно олигархические, и единственное, что можно было прочитать о себе, — это очередную небылицу, которую по заказу олигарха размещали во всех СМИ. Поэтому, конечно, олигархи имели колоссальную власть, был период, когда они были значительно сильнее правительства", — сказал Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".

"Но с начала 2000-х годов с приходом команды Путина, на мой взгляд, была проделана большая хирургическая работа по их отстранению от власти. Я бы не хотел жить в стране, в которой командуют олигархи. Государство должно заниматься своим делом, а предприниматели — своим, и ни в коем случае не путать место ни первых, ни вторых. Проблема — когда олигархи приходят к власти, проблема — когда государство начинает заниматься предпринимательством", — продолжил глава Сбербанка.

Греф в 1990-х работал в мэрии Санкт-Петербурга, в 1998-2000 годах был первым замминистра государственного имущества РФ, а в 2000-2007 годах — министром экономического развития и торговли. С ноября 2017 года возглавляет Сбербанк.

Он также объяснил, почему в России не любят реформаторов и либералов, к которым его причисляют. "Реформаторство в России в 90-х годах оставило свой тяжелейший след. Наверное, переход от Советского Союза, развалившегося на кусочки, к России не мог быть безболезненным. Он у нас был очень болезненным, мы все это пережили, и, конечно, у людей остался серьезный страх с тех времен и к слову "реформа", и к определению "реформатора", — отметил Греф.

"Что касается либерала, просто в нашей стране это ярлык, который активно пропагандируется как негативный, но слово "либерал" — от слова "свобода". И я думаю, что одна из самых больших ценностей каждого человека наряду со здоровьем, его семьей — это свобода. И, в общем, все люди по своей натуре либералы", — добавил глава Сбербанка.