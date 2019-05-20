МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник торгуются без единой динамики, инвесторы оценивают мировые торговые риски, при этом рынки Японии поддерживает сильная статистика по ВВП, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.00 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,59% — до 2865,25 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,89%, до 1519,64 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,43%, до 27827,32 пункта, южнокорейский KOSPI поднимался на 0,53%, до 2066,63 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 1,72%, до 6474,6 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 0,44% — до 21343,64 пункта,

Биржи Китая оказались под давлением из-за усиления напряженности в торговле с США. В понедельник агентство Рейтер сообщило, что американская корпорация Google приостановила ведение дел с китайской компанией Huawei в связи с внесением её в черный список.

Негатив на биржах сохраняется после того, как ранее в мае США и КНР анонсировали взаимное повышение импортных пошлин на товары.

"Пока слишком рано видеть экономические последствия усиления торговых противоречий, поэтому до тех пор нельзя сохранять уверенность", — приводит агентство Рейтер мнение стратега McKenna Macro Грега Маккенны (Greg McKenna).

Японский индекс Nikkei 225 поддерживается сильной внутренней статистикой. Так, ВВП Японии в первом квартале 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом, по предварительной оценке, увеличился на 0,5%, хотя аналитики ожидали снижения индикатора на 0,1%. Годовой рост показателя составил 2,1%, эксперты прогнозировали снижение на 0,2%.