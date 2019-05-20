МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром растут на 1,2% на сигналах о продлении сделки ОПЕК+ на второе полугодие, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.45 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,27%, до 73,13 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI — на 1,18%, до 63,66 доллара.

В воскресенье в Джидде, Саудовской Аравии, прошла очередная встреча министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что большинство министров, присутствовавших на заседании комитета ОПЕК+ в Джидде, выступили за продление сделки на второе полугодие с текущими параметрами.

Министр также отметил, что поддерживает позицию России пока не принимать решения о судьбе сделки ОПЕК+ на второе полугодие. В июне в Вене пройдут министерские встречи стран ОПЕК и ОПЕК+, на которых государства будут определяться с дальнейшими перспективами сделки.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Затем в июне 2018 года, когда цены бурно росли в ожидании жестких санкций США против Ирана, было решено по сути нарастить добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Однако после неожиданно широких исключений Штатов для покупателей иранской нефти альянс вернулся к сокращению добычи — на первое полугодие 2019 года оно согласовано в 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.