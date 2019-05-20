МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник утром незначительно колеблется после длительного снижения неделей ранее, инвесторы продолжают следить за ситуацией в мировой торговле, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 9.25 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,05 доллара, или менее чем на 0,01%, до 1275,75 доллара за тройскую унцию, неделей ранее показатель опускался четыре торговые сессии подряд. Стоимость июльского фьючерса на серебро сокращалась на 0,03%, до 14,383 доллара за унцию.

"Для золота сейчас трудные времена, и снижение стоимости металла ниже уровня в 1290 долларов также оказывает давление на цены. В отсутствие безрискового спроса я бы ожидал, что умеренное давление на котировки золота сохранится", — рассказал агентству Рейтер старший рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти (Michael McCarthy).

Традиционно золото считается более безопасным активом, и спрос на него растет в случае роста фондовой волатильности и глобальной политической или торговой неопределенности.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией в мировой торговле. Так, они оценивают новости агентства Рейтер о том, что американская Google приостановила сотрудничество с китайской Huawei в связи с внесением её в черный список. На прошлой неделе США и КНР объявили о взаимном повышении импортных пошлин на товары.