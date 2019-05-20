МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам слабо растет в понедельник утром, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы сохраняют осторожность на фоне неопределенности в мировой торговле и в ожидании публикации протокола ФРС США позже на этой неделе.

По состоянию на 9.11 мск курс евро к доллару опускался до 1,1153 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1156 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 110,16 иены со 110,07 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,02%, до 98,02 пункта.

Инвесторы предпочитают осторожность ввиду сохраняющейся неопределенности в глобальной торговле. Ранее в мае США и КНР анонсировали взаимное повышение импортных пошлин на товары. При этом в понедельник агентство Рейтер сообщило, что американская корпорация Google приостановила ведение дел с китайской Huawei в связи с внесением ее в черный список США.

Вместе с этим участники торгов ожидают публикации в среду протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое состоялось 30 апреля — 1 мая. Трейдеры надеются получить подсказки относительно дальнейшей денежно-кредитной политики регулятора.

Президент США Дональд Трамп в начале апреля заявил, что ФРС должна понизить базовую процентную ставку. Однако по итогам последнего заседания регулятор сохранил ставку на уровне 2,25-2,5% годовых, а глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что не видит оснований для изменения ставки в любом направлении. При этом минтруда США сообщило ранее в мае, что годовая инфляция в стране за апрель ускорилась слабее прогноза, а безработица упала до минимума за 49 лет.

В 2018 году американский регулятор четырежды повышал ставку, в последний раз — в декабре. Трамп неоднократно выступал с резкой критикой этого решения.