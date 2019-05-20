МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно растет по основным индексам, при этом долларовый индекс РТС усилил рост после старта торгов на фоне укрепления рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.11 мск понедельника рос на 0,34% — до 2586,2 пункта, индекс РТС — на 0,71% — до 1263,53 пункта.

Индекс Мосбиржи открыл торги снижением на 0,33%, индекс РТС — на 0,36%, также следует из данных Московской биржи.