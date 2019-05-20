МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник растут на Лондонской фондовой бирже (LSE), за исключением бумаг "Газпрома", ВТБ и TCS Group, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.59 мск глобальные депозитарные расписки (GDR) "Роснефти" дорожали на 0,58% — до 6,44 доллара, "Лукойла" — на 0,36%, до 81,53 доллара, "Новатэка" — на 0,51%, до 186,95 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,42% — до 6,12 доллара, "Газпром нефти" — росли в цене на 0,84%, до 27,12 доллара.

Цена бумаг ВТБ опускалась на 2,13% — до 1,06 доллара, Сбербанка — увеличивалась на 0,47%, до 14,43 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,36% — до 20,93 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в цене на 0,07% — до 20,93 доллара, "Северстали" — на 1,67%, до 15,26 доллара, НЛМК — на 0,12%, до 24,37 доллара.

Стоимость ГДР "Магнита" поднималась на 0,54% — до 14,04 доллара, "Ленты" — на 0,07%, до 3,58 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,15% и стоили 2,68 доллара.