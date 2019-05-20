МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Бумаги "Россетей" уверенно растут в понедельник, обыкновенные акции подскочили почти на 10% и обновили максимум с декабря 2016 года, свидетельствуют данные торгов. Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", объясняют это спекулятивными покупками в ожидании рекомендации по дивидендам.

К 11.56 мск привилегированные акции компании росли на 4,09% — до 1,603 рубля (уже поднимались на 5,8%, до 1,628 рубля). Обыкновенные акции дорожали на 6,24% — до 1,2515 рубля (уже подскакивали на 9,9%, до 1,294 рубля – максимума с декабря 2016 года). При этом индекс Мосбиржи растет лишь на 0,01%.

Как отметила старший аналитик ITI Capital Анна Лакечук, акции "Россетей" являются не очень ликвидным инструментом, поэтому их динамика обычно мало связана с фундаментальными факторами, а существенных корпоративных новостей за последнее время не было.

"Интерес к акциям может расти на фоне ожидаемого объявления рекомендации по дивидендам в конце мая и возможной допэмиссии, в результате которой снизится доля государства и увеличится доля акций в свободном обращении. Если дивиденды сохранятся на прошлогоднем уровне, то дивидендная доходность составит около 9% по обыкновенным и 7% по привилегированным акциям", — говорит она.

"По всей видимости, игроки рынка ставят на рост дивидендов по аналогии с "Газпромом", однако мы пока не верим в подобный базовый сценарий развития событий даже на фоне сильной РСБУ отчетности", — прокомментировал портфельный менеджер " Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

Аналитики ИК "Фридом Финанс" также полагают, что рост акций "Россетей" следует расценивать как спекулятивный. "Более того, инвесторам стоит осторожно относиться к данным бумагам, поскольку положительных изменений в дивидендной политике не анонсировано. Зато ходят слухи о скором проведении допэмиссии обыкновенных акций, в результате чего доли акционеров будут размыты", — обращают внимание они.